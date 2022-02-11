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大掃除挖到寶？他爽收40張「萬元股票」　真相曝光虧大了

▲一名網友大掃除時，意外翻到40多張股票，原以為能操作一番，但結果不如預期。（示意圖／NOWnews資料照）
▲一名網友大掃除時，意外翻到40多張股票，原以為能操作一番，但結果不如預期。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-02-11 15:53:37

購買股票是許多人投資的手段，其高低價的波動和龐大股價市場，讓不少民眾沈迷，近日有一名男網友分享，自己在打掃時剛好翻到老爸年輕時買的大量股票，原本以為能趁機脫手或累積資產，不料原公司早已解散，讓他欲哭無淚。

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原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，提到自己最近大掃除時，發現老爸年輕時買的2家公司股票，一千股要價一萬元，共翻出2疊，一疊至少20張，當下原PO覺得相當幸運，想說可以好好利用這40多張股票好好操作一番，不過上網搜尋後，竟發現公司都已經解散了，對此他沮喪的詢問「是要丟掉還是拿去燒了？」，並開玩笑表示「如果這些是2330該有多好」。

▲（圖／翻攝自爆廢公社二館）
▲原PO表示，自己翻出老爸年輕時買的大量股票，但都已經成為紀念品。（圖／翻攝自爆廢公社二館）
貼文一出，吸引不少網友留言討論「留著當傳家保，200年後的古董」、「貨真價實的壁紙」、「喜獲2卷壁紙」、「拿去拍賣看看，搞不好有收藏價值」、「這種紙拿來折垃圾袋應該很潮」、「公司還在它真的是寶」、「當初爸爸要學會停損，真的很可惜」。

此外，也有人詢問，若公司還在運行，那這類舊的紙本股票該如何處理，對此內行則回應「若沒解散就放入集保，集保就是集中保管結算所的意思，簡單來說就是把紙本的轉成現行的股票，然後存入集保就可以在集中市場買賣，通常要去問一下那間公司負責股務的單位，再做後續繼承之類的手續」。（編輯：張志浩） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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