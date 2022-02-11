新北＋3　劉和然：皆匡列居隔中採陽個案

新北市今（11）日新增3例的本土病例！新北市副市長劉和然指出，皆為匡列居隔中採檢陽性的個案；此外，中央指揮中心今日也公布案19346（居住板橋區北市某科大學生案）的病毒基因定序，與桃機、西堤、日翊物流的感染案相同。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-11 16:15:30｜2022-02-11 16:15:56
劉和然表示，案19525（女，20多歲）居住汐止區，已接種2劑疫苗，為飲料店的員工，2月9日因同事案19492確診遭匡列居家隔離，晚間在家使用居家快篩劑呈現陽性，2月10日採檢PCR陽性、CT值17；疫調顯示，個案於1月21日至1月23日到高雄旅遊，2月5日至2月6日出現咳嗽、2月7日發燒的症狀，目前匡列接觸者28人、5人居家隔離，均已安排採檢。
至於案19526（女，50多歲）居住新店區，已接種3劑疫苗，1月22日至1月24日與家人返回高雄娘家，與高雄（案19431）妹妹有接觸，1月29日前往台中親友家，2月2日至2月4日與家人及分住高雄、屏東親友到苗栗遊玩，2月4日返回新北居住地；2月9日因兒女採檢陽性，遭匡列居家隔離，2月10日 PCR結果陽性、CT值16，與住在高雄的姊妹都確診。
劉和然說，案19559（男，20多歲）居住新莊區，已接種2劑疫苗，為（案19346，居住板橋區北市某科大學生）的男友，2月8日女友確診遭匡列接觸者居家隔離，採檢陰性，2月10居家隔離中二度採檢，PCR陽性、CT值36.29，接觸者均已遭匡列，無新增匡列接觸者；此外，中央指揮中心今日也公布案19346的病毒基因定序，與桃機、西堤、日翊物流的感染案相同。
衛生局也公布案19494、19525、19559、案19526以及案19495－19506的新北公共場所足跡，足跡遍及麥味登三福店、7-ELEVEN、全家便利商店、全聯、家樂福、汐止區北村豆腐家、可不可熟成紅茶汐止中興店、摩斯漢堡北新店、聖瑪莉七張店、樹林區保安市場、秀泰生活樹林店、達美樂樹林店、麥當勞樹林中山店、昇生圈商行，及樹林區中山路一段的3J Mart東南亞食品等處。
※【NOWnews 今日新聞
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