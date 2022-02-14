房市／年後轉職沒那麼容易？這家房仲業錄取率不到一成

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信義房屋人資部執行經理李宜蓁表示，信義房屋選才高標準，除了過往的基本條件需大學以上畢業且沒有不動產從業經驗外，求職者的學經歷審核也越來越嚴謹，嚴選具有全方位發展潛力的人才進入信義房屋，快速回應市場需求，加上人格特質更要與信義「永續好生活」理念契合，提供更優質且精準的服務給客戶。
再者，流動率高也一直是房仲業所面臨的問題，一般房仲業務常因開發困難、無底薪保障、制度不透明而離職，反觀信義房屋2019年至2021年以來，離職率大幅下降8%，顯示信義房屋同仁，因公司治理穩定，持續優化各項人才施策，且各項制度相對透明有保障，滿足了大多數同仁自身對工作的期待，竹北台大店羅晧宸表示，在信義房屋實習期間充分了解企業以人為本的文化、薪資透明以及升遷管道暢通後，更加確定要留在這家企業打拼，讓他在25歲就成為上市公司的主管，擁有自己的房子，更已娶妻生子進入人生另一個階段。
根據人力銀行104玩數據調查，夢幻企業前三大特質分別為「願和員工共享獲利」、「生活與工作平衡」以及「公司開放、充分授權」，恰與信義房屋40年來永續經營理念不謀而合，固定發放每年稅後營業利益的三分之一給同仁作為年終獎金與員工分享獲利，彈性福利「信福幣」每年最高達15000元補助，可以自選於學習成長、身心健康、家庭照顧等不同構面，如 : 健身房、運動中心、子女托育、眷屬健檢及非工作相關的學習成長課程，用更實際的方式鼓勵同仁工作與生活平衡。