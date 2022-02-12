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先離職才肯給OFFER？超衰竟遇新公司反悔：沒臉回去怎辦

▲新公司要求先給離職證明才會發出錄取信，網友狠批「這種公司不正派」，104人力銀行坦言，這算不合理中的合理要求。（圖／取自Pixabay）
▲新公司要求先給離職證明才會發出錄取信，網友狠批「這種公司不正派」，104人力銀行坦言，這算不合理中的合理要求。（圖／取自Pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-12 14:58:35

職場問題千百種，有網友上網求救，表示到A公司面試時，對方要求先提供離職證明才能發出Offer Letter（錄取信），沒想到才剛提出離職沒多久，新公司就以縮編為由反悔錄用，讓原PO在年後瞬間失業，欲哭無淚的他表示：「兩邊的工作都沒了，也沒臉跟原公司說我想繼續工作。」

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▲原PO依約提供離職證明後，新公司竟反悔錄取，他也沒臉再回舊公司，一秒失業只得上網求助。（圖／取自Pixabay）
▲原PO依約提供離職證明後，新公司竟反悔錄取，他也沒臉再回舊公司，一秒失業只得上網求助。（圖／取自Pixabay）
先給離職證明才能提供Offer Letter（錄取信）合理嗎？有網友在「104職涯診所」求助，去A公司面試錄取後，「說要趕快提供離職證明才能發OFFER，所以我就先跟現在的公司提離職了。」沒想到事後卻收到A公司通知，因為政策因素縮編，告知不用來報到了。原PO無奈表示，「兩邊工作都沒了，沒臉跟原公司說我想繼續工作，但又沒有下一份工作。」只能上網求助該怎麼辦？

根據勞資關係協進會指出，勞動契約屬於「諾成」契約，也就是當事人雙方口頭達成意思一致，不需經過儀式或書面約定，契約即可成立。舉例來說，當你跟早餐店老闆明確表示，要點蛋餅跟大冰奶，且老闆也明確知悉訴求後，雙方買賣契約便成立，因此老闆開始烹飪，不用經由其他儀式或書面契約。

同樣的，只要勞工收到新公司Offer Letter，且勞工也表示將依約到職，則代表雙方意思達成一致，即使還沒報到、尚未開始提供勞務，雙方的勞動契約仍可成立，便受到《勞基法》保障，雇主不得任意撤回「錄取通知」、不得任意終止契約，有依約給付薪資的義務，除非和當事人達成合意離職。

不過多數網友都傾向摸摸鼻子算了，和新公司協調的過程太費心費力，且舉證也有難度，不如快點調適好心態另謀出路。有網友建議原PO「跟前公司說沒想清楚，需要收回離職單」，直接找原東家談談還有沒有轉圜的餘地。

此外，有網友認為「沒有那種要你離職才能發OFFER的，你被玩了。要你先離職的，這種公司不正派。」對此，104人力銀行回覆《NOWnews今日新聞》詢問，公司確實可因競業禁止，要求求職者先提供離職證明。但若最終因其他因素決定不錄取，求職者可請求損害賠償。

不過104人力銀行也提到，實務上因舉證困難，判賠金額也相對較低，若是遇到這種狀況，通常建議求職者先評估是否非此份工作不可，若堅持不另尋他就，就得考量自身經濟狀況能不能應付接下來的生活，度過多出來的待業期。

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