先離職才肯給OFFER？超衰竟遇新公司反悔：沒臉回去怎辦

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根據勞資關係協進會指出，勞動契約屬於「諾成」契約，也就是當事人雙方口頭達成意思一致，不需經過儀式或書面約定，契約即可成立。舉例來說，當你跟早餐店老闆明確表示，要點蛋餅跟大冰奶，且老闆也明確知悉訴求後，雙方買賣契約便成立，因此老闆開始烹飪，不用經由其他儀式或書面契約。
同樣的，只要勞工收到新公司Offer Letter，且勞工也表示將依約到職，則代表雙方意思達成一致，即使還沒報到、尚未開始提供勞務，雙方的勞動契約仍可成立，便受到《勞基法》保障，雇主不得任意撤回「錄取通知」、不得任意終止契約，有依約給付薪資的義務，除非和當事人達成合意離職。
不過多數網友都傾向摸摸鼻子算了，和新公司協調的過程太費心費力，且舉證也有難度，不如快點調適好心態另謀出路。有網友建議原PO「跟前公司說沒想清楚，需要收回離職單」，直接找原東家談談還有沒有轉圜的餘地。
此外，有網友認為「沒有那種要你離職才能發OFFER的，你被玩了。要你先離職的，這種公司不正派。」對此，104人力銀行回覆《NOWnews今日新聞》詢問，公司確實可因競業禁止，要求求職者先提供離職證明。但若最終因其他因素決定不錄取，求職者可請求損害賠償。
不過104人力銀行也提到，實務上因舉證困難，判賠金額也相對較低，若是遇到這種狀況，通常建議求職者先評估是否非此份工作不可，若堅持不另尋他就，就得考量自身經濟狀況能不能應付接下來的生活，度過多出來的待業期。