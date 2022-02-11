北市動物園迎元宵！黑猩猩嗨領「小福袋」　逗趣開箱曝光

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早在過年前保育員們就開始試作，包含丈量及剪裁合適的福袋(麻布袋)尺寸、挑選粗細適中的縫製麻線以及測試福袋內容物的重量，試作完成後，志工過年期間幫忙趕工縫製了40個小福袋，每個小福袋的內容物可能有所不同，但都充滿了黑猩猩最喜愛的食物，還有能夠暖和身子的薑粉。
每一隻黑猩猩看到福袋的處理方式大不相同，拆福袋的過程也考驗智慧與手指的運用能力。有經驗、較年長的黑猩猩會先謹慎地摸一摸、聞一聞，發現裡面是他們最愛的零食之後，急忙先在活動場到處搜刮，等到左手抓兩袋、右手拿三袋，嘴裡也咬兩袋後再跑進仿岩山洞裡拆箱。
而聰明的黑猩猩還會先摸一摸福袋外面，確定那袋裡面有比較硬的無花果、核桃，他們才要打開來吃。
今年2歲、最年輕的小猩猩「琪靚」還沒有經驗、力氣不夠，只能一直跟在媽媽「娃琪」旁邊，兩隻眼睛直盯著媽媽拆開的福袋，等著媽媽分食幾顆無花果來吃，保育員則希望她趕緊健康長大，就可以體驗自己拆福袋的樂趣了！
另一隻8歲的黑猩猩「咪覺」也還沒學會拆禮物的技巧，拿著麻布袋相當苦惱，手腳並用對布袋又捶又踹出氣。最後只好把布袋蒐集起來，鋪成一個小床，躺在上面啃其他黑猩猩沒享用的乾草與保育員額外提供的花椰菜，既溫暖又舒適。（編輯：鍾怡婷）