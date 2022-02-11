鹹酥雞攤「點餐咒語」不藏了！她結帳賺超多：老闆不會說
台灣在地小吃十分多樣，其中鹹酥雞就因香脆吮指，且富有濃濃的香氣，而擄獲不少老饕的心。不過，就有一名女網友分享鹹酥雞攤的點餐咒語，拿到後讓她爽賺超多。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 18:00:13
原PO於Dcard上發文，表示自己心血來潮到夜市內的鹹酥雞攤位消費，「考慮了很久還是決定減肥的事明天再說，於是跟老闆買了一包鹹酥雞又多說一句：『不好意思,我可以多要一些屑屑嗎？』我就是一個屑屑控」。老闆緊接著快速準備好她的餐點，但她並沒有看見加屑屑的動作。
緊接著老闆拿了兩包紙袋給她，原PO以為老闆誤聽成要2包鹹酥雞，馬上跟老闆確認，沒想到老闆馬上霸氣回應「另外一包是屑屑喔！」她拿到手後，也立馬打開確認，只見畫面中，一包是鹹酥雞，另一包則全都是屑屑，「結果屑屑竟然比鹹酥雞還多！這老闆真的是太會做生意啦！」
貼文曝光後，隨即引發網友們大讚，「超好吃的我每次也都會要」、「真的神好吃耶！每次吃完我會直接把紙袋的屑屑舔一舔XD」、「我以為只有我會這樣！！每次都超想只點屑屑的啦」、「真的可以多要削削嗎！超好吃的！買鹹酥雞削削都比肉好吃」、「原來屑屑可以這樣要喔！每次超少我都超難過，老闆都沒說QQ」。
但也有人搖頭認為，「屑屑都是油呢」、「那個超級不健康的= =不過好吃啦」、「屑屑很油欸」、「那些都是吸了一堆廢油的油渣欸」。（編輯：陳雅雲）