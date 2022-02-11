好市多員工為何願意做10年？「1福利」全跪了：外面沒有

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他指出工作上必須不斷重複一樣的事，「輔助機器不能做的事，基本國中畢業就能做的，不太需要技術」。這樣的工作福利和內容，讓他不解詢問「請問如上的工作內容各位覺得如何？目前做半年多有些迷茫，看到一堆員工能做10幾年真的很猛」。
問題一出，隨即引來不少人大讚直呼，「1040小時調一次薪，以每天工作8小時，一個禮拜上5天，一個月160個小時，不含加班6.5個月加一次薪，你在外面哪裡找的到這樣的工作？除了第一次的招募，後續能夠進去好市多絕大部分都是靠關係，才有辦法進去」、「能到五萬其實不錯了欸！之前在工地遇到一些幹很久的主任，也不見得有五萬！」、「如果跟同業比這樣的待遇算很好了，其他家經理等級可能也才六萬多」。
甚至有過來人分享，「我媽一個朋友50幾歲在好市多待了10幾年了，她說福利跟薪水真的不錯」、「過來人的建議，好市多不會讓你發大財，但就是很穩定的薪水，一週休兩天，每天8小，時間到就上下班，沒做完一樣拍拍屁股走人」、「我朋友也在這做pt，看她做得蠻開心，薪水比外面基本薪高」。
但也有人搖頭認為，「我之前也有在外商大賣場當pt過，我覺得真的沒啥發展性，薪資成長太慢，不能做一輩子」、「如果沒什麼夢想或是目標、不知道要幹嘛，這個工作餓不死但也不能致富，如果不用做粗活就可以養老，看你甘不甘心做一輩子而已」。（編輯：陳雅雲）