移工檢疫費不便宜　民團盼勞動部考慮經濟弱勢雇主

《四方報》報導，2月15日第二階段移工將入境台灣，不論產業界或長照雇主們都相當關注。不過，由於此階段雇主預計將負擔更多移工檢疫之成本，雇主協會也盼勞動部考慮經濟弱勢雇主，不要讓雇主全額負擔移工檢疫費用，同時希望能加強防疫把關。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-11 20:15:50｜2022-02-11 20:16:04
台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會顧問張姮燕表示，移工入境後不用付任何檢疫費用，從防疫旅館、隔離期間的膳宿費及交通費均由雇主承擔，這樣的費用企業及有錢雇主才負擔得起，然許多社福類雇主是經濟弱勢的失能者，建議政府可以考慮檢疫費由雇主和移工各負擔一半，比較公平。
她也指出，第一階段有不少雇主反應，在支付完所費不貲的檢疫費和買工費後，移工做不到幾個月就提出轉換雇主，讓雇主付出的成本血本無歸。她指出，第二階段雇主預計將支付更多檢疫費用，在這麼昂貴的費用下，弱勢雇主難以承擔移工逃跑或提前轉職的成本，這也是第二階段雇主比較擔心的部分。
針對防疫部分，張姮燕指出，由於許多社福類雇主本身為重症病人，對病毒免疫力較弱，因此希望不論是防疫旅館的品質或移工引進前的接種證明審核，政府都要做到嚴格把關，不要讓群聚破口發生，以保障社福類雇主的健康安全。對此，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國表示，先前已經要求移工來源國提供該國接種證明樣式，也提交給駐外辦事處，在移工申請簽證，以及上傳接種證明到勞動部網站備查時，都會依據該國樣式進行查核。若發現有移工提交虛假證明，也會依《就業服務法》論處。