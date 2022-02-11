他面試永遠失敗！人資突抱怨「這事」知真相 一改秒錄取
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，國外有位男子伊奈（Inein Victor Garrick）履歷成績相當亮眼，卻總是在面試後被打槍，人資還不約而同抱怨一件事，讓他憤而改變，隨後立馬收到錄取通知。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 22:06:34
據英國媒體《鏡報》報導，一名來自西非奈及利亞的男子伊奈（Inein Victor Garrick）在22歲時移居英國，他到了英國之後，發現很多人不太會唸自己的名字，「對我來說很簡單，不過就是5個字母。我當時不介意，而且認為問題在於人們沒有嘗試，而是改叫我的姓氏，因為比較好唸。」
但當伊奈大學畢業後，在當地求職時常碰壁，他透露面試時總被唸錯名子，人資還會不約而同抱怨「名字太難唸」。所以他決定把名字簡化，將「伊奈」刪去，直接使用中間名「維克多」為名，結果他改名後不久，立馬收到許多面試通知，最後順利在威爾斯運輸公司（TfW）擔任安檢員。他表示，改名本意是為了「讓大家輕鬆一點」，因此決定讓新名字沿用多年。
但直到最近，伊奈開始反思「我們應對自己的家鄉感到自豪，且長期使用中間名讓我被迫隱藏『一部分的自己』，因為人們聽到『維克多』總認為我是英國人，使得自我身分難以突出。」最終他決定改回本名，讓他彷彿重生，甚至還在社群媒體上公開支持「#MyNameIs」運動，致力促進職場平等。（編輯：陳雅雲）