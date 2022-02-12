《華燈初上》神在哪？網曝「2關鍵」成主因：不只靠演技
以80年代林森北路歡場文化為背景拍攝的《華燈初上》，在去年陸續播出一、二季後，在台灣掀起一陣熱潮，隨著第三季的預告和上檔日期公開，相關討論再度增加，近日就有網友認為，華燈看起來像是砸了重金的精緻八點檔，再號召大咖來撐場而已，不懂為什麼能紅，貼文一出引發網友熱議，並相繼點出自己認為的「爆紅關鍵」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 09:52:50
一名網友在Dcard發文，開頭就直言，他認為「台灣人的看片品味真的很差」，強調華燈的「現象級」是一群沒品味的人愛跟風，「故事線薄到不能再薄 完整度超低，前兩季看起來完全是不同的東西，但卻一堆人喊好看、神劇，並納悶的問道「哪個部分讓你覺得神」？原PO接著更形容「華燈說穿了就是砸了重金的精緻八點檔，並不斷號召大咖來撐場，外加各種大手筆行銷宣傳，雖然這樣的行銷手法堪稱一流，但有問題還是一群沒品味的台灣人」。
貼文一出，立馬吸引各路網友討論，不少網友和原PO持相反意見，認為「行銷」和「幕後團隊」就是華燈成功的原因，「很多東西都吃行銷，能紅就代表製作團隊成功了」、「你都說精緻了，就代表要花費很多後製技術、服裝和美工等才能達到」、「美術和服裝風格都和過去台劇不同，紅的合理吧」、「沒有到神劇，但團隊能製造話題就很成功了啊」。
不過也有人認同原PO，表示「我覺得有一點點過譽了」、「太多聚焦在男女情感層面，本來以為會多一點那個時代背景的故事」、「劇情真的普，單純為了林心如去看」、「覺得這部看快轉電影解說就可以了」、「還是覺得劇情比外在的行銷那些重要」。
針對原PO認為「台灣人的看片品味真的很差」，網友大多認為「喜不喜歡本來就是主觀看法」、「別自己不喜歡就說其他人品味差」、「看劇就是投其所好，當你對很多題材類型都能夠包容不排斥的時候，那才叫品味」、「我認同劇情不怎麼樣，但講到品味就扯遠了吧」。（編輯：張志浩）