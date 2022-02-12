租屋妹驚見床墊一行「詭異泰文」！內行解密曝背後真相
租屋不只要看價錢，前租客留下來的環境是否髒亂也十分重要，就有一名網友在網路上表示，她突然發現租屋處床墊下有一句泰文，看不懂是什麼意思，感到相當害怕，貼文一出，有網友解答是「永遠愛你...想你...」的意思，並解釋：「看起來比較像是正在學泰文的人寫的。」
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 10:09:17
該名網友昨（11）日在Dcard中貼文，她以「有人會泰文嗎？」為題，表示她突然發現床墊下有一排泰文字，用翻譯軟體也看不出是什麼意思，對此感到非常害怕，因此求助大家：「有人知道這是什麼意思嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「該不會賣你床墊的是泰國人，他用這種方式表達愛意」、「你準備好要嫁了」、「建議還是換一下…畢竟是每天要躺的」、「還是換掉比較好⋯用看的都覺得可怕」、「應該是前一個租客寫的」、「感覺就跟國中有些人會在牆上寫字一樣，只是寫的是泰文」、「好可怕感覺被下降頭」。
另外，也有瞭解泰文的網友指出，「意思是永遠愛你...想你...」、「泰國本地人發言，其實我覺得大概率不是泰國人，因為用詞有點怪，有點教科書那種感覺，真的泰國人不會用這句話，看起來比較像是正在學泰文的人寫的」。（編輯：賴禹妡）