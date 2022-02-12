鼎泰豐只會吃小籠包？「超神組合」省錢點法曝：秒賺70元
台灣享譽國際的餐廳眾多，其中「鼎泰豐」更是靠小籠包打響名號，深受國內外民眾喜愛；對此，就有網友分享鼎泰豐必吃美食不是小籠包，而是超神組合「排骨蛋炒飯配炒手」，貼文一出，也有人分享省錢絕招，讓你吃美食的同時，還能現省70元。
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 10:40:15
該名網友在社群平台《Dcard》上以「鼎泰豐排骨蛋炒飯配炒手堪稱一絕」為題發文，表示自己日前去吃鼎泰豐，點了排骨蛋炒飯與炒手，一吃驚為天人，「真的超速配，飯沾上抄手的醬汁滿足味蕾的喜好，忙碌工作與讀書之餘也要好好吃頓飯」。
原PO接著說，關於米飯的選擇，他建議選「糙米」，「糙米比較健康，口感也不錯」；此外，他也有點小籠包，「反正來到鼎泰豐，不點小籠包的話真的對不起自己了，一口爆漿，除了好吃還能說什麼」。
貼文一出，掀起熱議，「蛋炒飯配炒手醬真的超好吃，有一次無聊配看看，覺得很好吃，後來上網查，原來早就很多人分享過，相見恨晚」、「我也都這樣吃」、「特愛絲瓜蝦仁小籠包跟奶黃包」、「自從吃了鼎泰豐炒飯真的回不去了，好好吃啊啊啊」。
其中，還有一名網友分享吃鼎泰豐的「省錢秘招」，讓你一餐直接省70元，「紅油抄手可以再加一份光麵！直接變成紅油燃麵，而且加一份麵只要40，紅油燃麵賣110，我覺得醬很夠，上次我帶我朋友這樣吃，他很驚艷」。
另外，還有一名網友說「大家如果吃不起鼎泰豐，小樂的排骨蛋炒飯加紅油抄手根本跟鼎泰豐一樣」；但也有網友認為價格對學生來說仍太貴，「好有錢」、「上次去吃，小籠包是冷的…..」。（編輯：郭佩蓉）