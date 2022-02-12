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IKEA越來越難逛？他曝「理由」嘆：剩吃飯功能！網戰翻　

▲ 許多人在假日或閒暇之餘都會到IKEA逛逛，不過近日有網友覺得它風格改變，不如從前好逛。（示意圖／取自 pixabay ）
▲ 許多人在假日或閒暇之餘都會到IKEA逛逛，不過近日有網友覺得它風格改變，不如從前好逛。（示意圖／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-02-12 10:48:59

 來自瑞典的家俱品牌IKEA（宜家家居）進駐台灣後，受到不少民眾的喜愛，許多人在假日或空閒時間，都會到IKEA逛逛，但近日有網友認為，IKEA近年的風格大變，覺得價格標示、動線設計等都不如以往，貼文吸引不少網友發表看法。

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原PO在PTT以「IKEA變了嗎？」為題發文，提到在5、6年前，自己常常到IKEA逛街，當時雖然家具品質普通，但至少價格透明、標示清楚，對員工訓練也不錯，親切有熱誠，但最近再去，卻發現整個店的風格改變了，員工一堆韓系穿搭，「特價品限定某顏色，卻標示的非常小，直到結帳才知道，29元的藍色購物袋，結帳時明明很多人需要，櫃台卻只放65元鯊魚袋，所以還要走回去拿」，因此好奇的詢問「只剩吃飯功能了嗎」？

▲青埔IKEA自開幕以來週週人潮爆滿。（圖／NOWnews資料照片）
▲原PO在PTT發文討論IKEA，兩派網友紛紛相互表達意見。（圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，吸引正反兩方網友議論，同意原PO的表示「有些區域動線設計真的不行」、「櫃檯購物袋有時候真的會讓人覺得很故意」、「一次去買咖啡壺，拿成架上擺滿的其中一個展示品，重點是商品就放在旁邊，兩個根本沒有區別也都有標籤」、「迷宮IKEA」、「餐廳才是本體」。

另一派網友認為，「有變嗎？完全沒感覺」、「去逛就是買自己需要的，沒事注意店員要幹嘛」、「應該不是每一家都這些問題吧」、「還是很好逛啊，食物也很好吃」、「不是都穿制服嗎，韓系是怎」、「店員很多台灣年輕人，就世代不同而已」。（編輯：張志浩）

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