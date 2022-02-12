「小學資優班」考試題目太難！他想30分鐘崩潰：被難倒了
為提升國民素質與國家實力，現今台灣實施12年國民基本教育，而近日就有一名網友發現，他居然被小學生的資優班的考題難倒，想了30分鐘還想不出解答，貼文曝光後立即引起熱議，有人看了題目同樣喊「我完全想不到答案欸」，也有網友立馬給出解答：「我十秒鐘就算出來了！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 10:58:21
該名網友昨（11）日在PTT貼文，他以「請問小學生的資優班題目」為題，表示看到一題小學的資優班題目，不知道該如何解答，「有點難倒我了，想超過30分鐘已經是我的極限，我不想再浪費寶貴時間」，因此好奇問：「能不能問個卦，小學生的推理問題 一定要這麼難嗎？ 」
貼文一出，網友紛紛留言，「我完全想不到答案欸」、「會這個可以幹嘛」、「我以為是左乘17再加右邊數字」、「這東西就是練邏輯推導，假設，驗證」、「就沒想到，一直在那邊加加減減」、「小朋友確實會被這種東西難倒，他們相觀的經驗太少」、「這種問題真的很沒意義」、「這也沒考到邏輯，純粹測試你對數字的敏感度而已」。
也有網友立馬算出解答，「上面平方相加就是下面數字」、「兩個平方和啊，耶我可以讀資優班了」、「41，難在哪裡」、「答案41，我十秒鐘就算出來了」、「平方相加啊」、「41啊，用瞪的30秒就瞪出來了」。（編輯：賴禹妡）