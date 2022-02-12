壽司郎NO.1不是壽司！鐵粉全點名「這盤」認證：是本體
知名迴轉壽司餐廳「壽司郎」自從在台灣登場後，就吸引許多老饕慕名而來，熱門程度至今仍相當高，就有網友好奇，在壽司郎點什麼才算內行？貼文曝光，鐵粉們紛紛點名「薯條」，留言狂讚：「薯條，真心不騙」、「薯條才是本體」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 12:06:14
該名網友昨（11）日在PTT貼文，他以「壽司郎點什麼才內行」為題，表示女同事找他去吃壽司郎，撇除熟食，想知道生食有什麼推薦的品項，「要怎麼點才比較內行？」
貼文一出，網友紛紛留言，「他們家茶碗蒸我覺得蠻好吃的」、「茶碗蒸和味噌湯必吃」、「炸南瓜⋯我覺得很好吃，還有蟹膏軍艦」、「炸花枝壽司，炸花枝超軟超好吃超香」、「每次去我必點炸花枝壽司」、「我都吃三蝦」、「拉麵是真的還不錯，甜蝦必點」、「要吃冰，草莓冰、哈密瓜冰、芒果冰好吃」、「竟然沒人推炸大蝦！一盤80但超好吃」、「赤蝦三吃，這玩意是壽司郎精華中的精華」、「炸蝦壽司現點超好吃，上來還是燙的」。
不過，最多人秒推薦壽司郎的「薯條」，「聽說是薯條」、「絕對是薯條，超好吃」、「薯條，真心不騙」、「薯條才是本體」、「薯條、天婦羅都好吃」、「認真回，薯條超好吃」、「薯條好吃」。（編輯：賴禹妡）