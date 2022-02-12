男被ATM「這功能」惹怒！眾反狂讚好康：特地為它領錢
大多數人身上需要現金時，都會選擇到ATM取款，不過卻有網友抱怨，他非常討厭在領錢時遇到ATM的「優惠券」功能，認為相當浪費時間，更怒喊「不是領錢機器嗎？」貼文一出立即引起熱議，不少網友抱持相反意見，紛紛留言狂讚：「你不愛，不代表所有人都不愛，我就會為了優惠卷特地去ATM領錢」、「剛好喜歡的話蠻划算的」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 13:07:26
該名網友昨（11）日在臉書「爆怨2公社」貼文，他表示每次去領錢，ATM都會有「優惠券」環節浪費時間，「不是領錢機器嗎？有的還會問要不要辦什麼這好康的，乾脆問要不要玩一盤貪食蛇好了」，忍不住怒喊：「全世界最廢物的ATM，就是台版ATM！真的會氣炸！」
貼文一出，網友紛紛留言，「按不要列印就好」、「你可以選擇不要優惠券，直接列印明細單啊」、「按了優惠還要嫌是怎樣」、「去銀行的就沒有了」、「除了轉帳會印明細以外，我從來不印優惠券」、「郵局的不會，銀行前的也不會，你可以優先選擇喔」。
也有網友反讚ATM的優惠功能，「剛好喜歡的話蠻划算的」、「你不愛，不代表所有人都不愛，我就會為了優惠卷特地去ATM領錢」、「Pizza買1送1還不錯」、「這功能好啊」、「我有一次momo折300，好高興」、「可是我很喜歡他們的優惠券欸」、「有這種好康，郵局都沒有」。（編輯：賴禹妡）