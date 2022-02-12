以為手銬！吃王品收「1贈禮」秒愣 內行揭真實功用讚翻
台灣連鎖餐飲集團「王品」旗下共有420間品牌餐廳，每一間特色都不盡相同，卻都有各自的死忠支持者，就有一名網友到王品牛排用餐時，收到一樣外觀像手銬的贈品，卻不知道功用是什麼，貼文曝光，立即釣出內行人解答：「掛包包用的，好實用的贈品！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 13:29:45
該名網友今（12）日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示去吃王品時，收到一樣贈品，中間是一個紅色的圓形，周遭則用鐵勾包圍住，外表像手銬又像印泥，讓他看了相當狐疑，只好發文求助：「這是什麼…要幹嘛用的？求解各大網友！」
貼文一出，網友紛紛留言猜測，「我以為是簽本票的印泥」、「紅龜粿印板」、「以為手銬加印泥⋯討債集團必備」、「檢查視力，遮眼睛用的」、「打開是一個迴旋鏢」、「我第一眼以為是印台」、「我以為是手指虎」、「我第一眼以為是印泥，第二眼以為是肉片造型的紀念品」、「以為是情趣手拷」。
也有網友提供正確解答，「掛包包用的，好實用的贈品」、「桌上的掛鉤，好收納、好看、方便」、「桌邊扣，可以拿來掛東西，圓形的地方扣在桌緣，弧形的地方就是掛勾了」、「圓的放桌邊勾勾可以掛東西」、「掛包包，我覺得蠻好用的，去餐廳沒有地方擺放就能用在桌面」。（編輯：賴禹妡）