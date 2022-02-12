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男年薪200萬！女友逼每月給一半「連她媽也拿」：很合理

▲男網友表示自己年薪200萬，女友要求他每個月都要分一半的薪水，而女友媽得知後，甚至私下向他要錢，拿這筆錢揮霍，讓他很困擾。（示意圖／Shutterstock）
▲男網友表示自己年薪200萬，女友要求他每個月都要分一半的薪水，而女友媽得知後，甚至私下向他要錢，拿這筆錢揮霍，讓他很困擾。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-02-12 13:46:17

情侶之間的感情問題千百種，不過，就有一名男網友發文，表示因為自己賺比較多，年薪約200萬，女友便要求他每個月都要分一半的薪水，而女友媽得知後，甚至私下向他要錢，拿這筆錢揮霍，事後他向女友說這件事，女友竟回「花一點錢照顧我媽不是很合理」，貼文一出，網友全看傻。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「女友媽一直跟我要錢」為題發文，表示跟女友在一起快三年，因為自己本身工作賺比較多，年薪可以到200萬，再加上女友性格較強勢，收入也不穩，因此便要求把一半薪水給她，「還因為這樣大吵了一架，但我後來就妥協了，主要就是不希望因為小事而讓彼此的關係搞得難看」。

原PO說，很多事他也都盡量配合女友，不敢有太多意見，但讓他最困擾的是女友的媽媽自從知道他賺比較多以後，每個月竟然也開始跟他要錢，「我真的很難拒絕，她媽媽跟我拿錢之後，每天都到髮廊洗頭，一週至少三四天去飯店吃下午茶」。

不僅如此，先前甚至還去報名參加帛琉的旅遊泡泡旅行團，要原PO出錢，「還有帶她媽媽出去玩的時候，想說買個咖啡，她媽卻說非星巴克的她不喝」；原PO表示，月薪扣掉一半給女友，再加上她媽媽每月來要錢，「我其實真的沒有太多錢可以花」，因此他也跟女友反應，豈料女友竟說「你會不會搞錯啊，每個月賺這麼多，花一點錢照顧我媽不是很合理嗎，我今天賺得跟你一樣多，我才不會這麼吝嗇」。

▲男網友PO出與女友的對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲男網友PO出與女友的對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO也回「但是我這樣每個月自己能花的錢，真的變很少很少了」，女友則說「這不是你自己的問題嗎，你就不要亂花錢啊」，讓原PO快受不了，「不知道怎麼辦比較好，又不希望因為這件事大吵，現在每天都因為錢的問題而煩惱，幾乎沒什麼心情去上班了」。

貼文一出，網友全看傻，「這種等結婚了，你應該會被母女倆榨乾」、「你女友完全情勒大師耶，到底是有什麼問題，跟這種人在一起，不吵架才怪」、「竟然被女生吃死死的，無言，而且你到底為什麼要這麼委屈自己」、「請你分手好嗎？」、「好傻眼你居然還給女友媽錢花，如果我是你早就跑了⋯快跑啊」。（編輯：郭佩蓉）

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