元宵節「4星座」迎富送窮！偏財運激增　這位獲加薪機會

我是廣告 請繼續往下閱讀
牡羊座在元宵節有偏財運，與另一半玩刮刮樂很有機會中大獎。另外在本業穩定發展的情況下，可好好的觀察身邊的生活小事，從民生用品到奢侈品、從地攤擺貨到高檔百貨，不管專不專精，只要你想賺錢，就連跟老闆聊個幾句，都能讓你發現獲利的好機會。
此外在元宵節出遊也別排斥跟別人聊天，隨口關心打招呼，別人就不自覺的給你賺偏財的好康喔！
第三名：金牛座
金牛座在元宵節遇到工作事業困難，向月亮祈禱有機會得到元宵月神的幫助，化險為宜；遇到財運投資問題，也能向上天祈求就能得到月神娘娘加持，財運能由黑翻紅。
第二名：天蠍座
天蠍座的朋友在元宵節在客廳擺個燈籠，象徵光明燈，正財金錢方面更顯得順利。
倘若要找工作的人，很有機會求職成功 ，若是經濟上需要得到緩解的人，也能順利的賺到一筆財富 ; 擴展事業版圖者，也很有機會找到合作者來共同開發市場。
第一名 : 射手座
射手們在元宵節財氣會和另一半一起提升，可以去逛一下燈會或者放天燈，就能讓財運接連出現好運氣，還有獲得財物的能力會跟著提升，舉凡工作效率提升、業績成長、獲得加薪的可能、獎金提高的機會。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。