解禁福食藏風險？學者：應要求日方提供檢測證明

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「當初的污染是土地的污染，不過這個污染是表面的污染」，我國之所以禁止野生鳥獸肉、菇類、漉油菜等食品進口，就是因為野生鳥獸覓食主要以地表的食物相關，而菇類、漉油菜等也是生長在樹皮表層的物種，直接接觸且包含輻射污染的機會更高。
「因為意外事故已經發生，對日本來說這是『既存性暴露』，但台灣沒有核污染，這不是台灣應該負擔的成本」，董傳中指出，因為低劑量的輻射對於健康有風險，那要不要去接受風險是利弊權衡，那就要看看有沒有什麼好處，可能是政治經濟的好處，「基本上來說這是一個低劑量輻射的致癌風險，那要不要接受，國際上不同的國家有不同的作法。」
而目前我國放射物質檢測僅針對銫134、銫137、碘131，有專家認為應納入鍶90，但鍶90的檢驗成本高昂，是否會成為漏網之魚？董傳中解釋，銫134、銫137等衰變會放出穿透力較強的γ輻射，「那檢測起來就非常容易」，但如果是放出穿透力較弱的β輻射，由於波段較短，很容易被物體本身「自吸收」，因此在檢驗時要，需要做成很薄很薄的樣品，使用的檢測儀器不同，也需要比較多的人力，當然如果食用到含有β輻射污染的食品對人體是會有致癌風險的。
不過董傳中表示，其實僅有β輻射而沒有γ輻射的核種並不多，鍶90是其中一個，國際上在評估時，也僅會測量檢驗成本較低的銫134、銫137，建議可以採分層度量，第一層就使用簡單的儀器做第一過程的篩檢，那就是量γ輻射，第二層的度量才用成本較高、較精密的儀器測量，以確定開片土地有受到什麼樣的核種污染。
「但畢竟是日本要出口給台灣」，董傳中指出，如果民眾對於鍶90有疑慮，那應該要求日本政府提出檢測證明，由日方負擔測量成本，同時一定要附上產地證明，「由於輻射檢測的實驗都要符合國際標準，相信就算是由日方的實驗室進行檢測，不會有太大的問題」。