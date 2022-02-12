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冬天「電費噴8300元」！耗電魔王是它　神人秘訣秒變800

▲冬季電費竟將近8400元，讓原PO欲哭無淚。（圖／翻攝爆廢公社）
▲冬季電費竟將近8400元，讓原PO欲哭無淚。（圖／翻攝爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-02-12 18:21:01

相較於夏季電價的收費，不少民眾都直覺認為冬天電費會比較便宜，不過，一名女網友收到帳單後卻傻眼，2月電費帳單竟超過8300，讓她傻眼直呼「這是我繳過最貴的電費」，不過她也坦言，應該是天冷狂開暖氣的緣故。該篇貼文釣出神人曝秘訣，就是將暖氣換成冷暖空調後，即便全年都開，冬天電費僅800元，夏天也只要1700元。

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▲原PO揪出耗電魔王，應該是天冷開暖氣。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO揪出耗電魔王，應該是天冷開暖氣。（示意圖／取自unsplash）
一名網友在臉書《爆廢公社》哭訴，自己收到最新一期台電帳單，電費要繳納8352元，讓她當場傻眼，但左思右想後，她也揪出帳單爆漲的耗電魔王「平常電暖器都開著，應該是這個原因吧」。

文章曝光後，不少網友也紛紛認同，「暖氣比冷氣耗電」、「電暖器的功率比冷氣更大，這金額算便宜了」、「電暖器很耗電」、「電暖器比冷暖冷氣耗超多電的」、「今年都沒開暖氣真的省好多」、「我覺得睡覺還是用電熱毯比較便宜」。

不少內行網友建議，乾脆換成省電的兩用冷暖空調，「冷（暖）氣24小時全年無休20度，夏天1700、冬天800」、「換一台變頻冷暖氣機吧！2-3年就省回來了」、「換用變頻冷暖吧，我也是開整天兩個月才2300」、「真的！買台變頻冷暖差很多」。（編輯：鍾怡婷）

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