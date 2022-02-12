產後情緒不穩悶殺親生兒　憂鬱母：以為自己在作夢

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王姓女子去年11月11日下午1時在平鎮家中，疑似不滿2個月大的兒子哭鬧不停，突然情緒上來，以毛毯悶住其臉部，還以塑膠袋悶住口鼻等處，導致兒子窒息並停止哭鬧。王女犯案後呆坐在家，直到下午4時左右先生下班後才發現男嬰臉色慘白無呼吸心跳，隨後雖然立即送醫急救，醫護人員搶救2小時後仍宣告仍不治。
王女在警訊時聲淚俱下，辯稱「我也不知道為什麼自己會這樣做！」向警方痛哭聲稱失手殺了孩子，願意接受司法裁判，王女還寫下自白書交代作案過程。檢方複訊時，聲稱犯案時神智不清，以為自己做夢。
檢方查出，王女先前曾有至醫院身心科看診紀錄，醫師鑑定有產後心情煩悶與煩躁等負面情緒，鑑定有混和焦慮及憂鬱情緒之適應障礙疾病；法醫解剖男嬰則是呼吸道阻塞窒息身亡，與王女自述殺害兒子過程相符合。
桃檢偵結依殺人罪嫌將王女提起公訴，檢察官審酌王女身為成年人對兒童犯殺人罪，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，另王女主動報警處理，符合自首應減輕其刑，向地院具體求刑7年6月。
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