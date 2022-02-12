去女友家提親！他見供桌上「熟悉面孔」痛哭 曝遺憾結局
男女雙方交往一段時間後，就會帶對方見彼此父母，並且商討婚姻的終生大事。但越南有一位男子，某日到女友家中準備提親時，卻意外見到女方家的供桌上，竟擺放前女友的遺照，原來現任女友竟是前女友的親生妹妹，且當前任提分手的分手原因揭曉後，也讓男子當場痛哭。
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 20:56:34
根據越南媒體《eva.vn》報導，一名生活於西貢的男子，在當地認識現任女友，兩人交往1年多後，決定步入婚姻的殿堂，因此男子便跟著女友，回到女方越南北方的老家提親。
沒想到當男子滿懷緊張的準備見岳父岳母時，卻在女方家的供桌上，看到「前任女友」的遺照，讓他當場愣住。原來遺照中的面容，竟是男子大學時期的女友，後來會分開也是由前任提出分手，實際上女方已身患癌症，並於5年前遺憾去世，而多年來男子都誤以為是前任愛上了別人。
最後女方的家長，因這層特殊的緣分，並不同意兩人結婚，但男子也解釋，過去與女友姊姊交往時，並無越矩的刑為，後來與女友交往時，也沒有對她提起過往情傷的故事；女友則因為對姊姊離世難以釋懷，所以也沒有跟男友說過，自己的親手足已逝。
如此悲傷的緣分正巧發生在兩人身上，讓女友的媽媽問男子「如果你們兩個結婚了，真的能忘得了我的大女兒嗎？」，男子瞬間不知該如何應答，最終兩人遺憾的從情侶退回朋友關係。（編輯：鍾怡婷）