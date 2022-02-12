元宵節要來了！專家曝「12禁忌」勿犯　米缸見底恐破財

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2、應避免剪髮，髮的諧音又同「發」，這天不宜剪頭髮，免得把好運氣除掉了。因為「發」如同發財的發，此日剪髮，易將財富洗之一空，一年存不下積蓄。
3、避免看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。
4、元宵節是一個普天同慶的節日，避免工具或設備損壞，意味著當年財富的流失和霉運降臨發生，宜提早預先檢查，以防範損壞的事情發生。
5、身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。
6、若丟失財物，那麼則意味著自己沒有能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會。因而，應特別注意防範財物遺失。
7、最好不要借錢給人，否則，今年他人容易將你的好運氣借走。
8、米缸不可見底，有斷炊之凶兆，影響財運。
9、注意衣服不要弄破，否則，容易一年破財倒霉之兆。
10、切忌不要殺生、見血，否則，今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。
11、不可說髒話、爆粗口。否則，今年易禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。
12、不可穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。（編輯：鍾怡婷）
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