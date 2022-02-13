今全台有雨！晚間「鋒面」襲台氣溫驟降 明晚低溫探11度
中央氣象局指出，今（13）日受到鋒面影響，中午開始全臺各地都將轉為有陣雨的天氣型態，特別是中部以北跟宜蘭雨勢會越晚越明顯，並且有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，今天各地清晨低溫大約是16到19度左右，白天高溫上，北臺灣明天中午前有高溫有機會比昨天回升一些，下半天起到受到冷空氣的影響，又會明顯轉涼。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 06:24:19
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在在三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，截至5：03各地區的平地最低氣溫：北部(基隆七堵區)15.6度，中部(南投中寮鄉)14.0度，南部(台南後壁區)15.8度，東部(宜蘭五結鄉)16.5度。台北(南港區)16.7度。(再降請自行更新)
吳德榮說，最新(12日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天上午各地大致多雲時晴，西半部有局部霧；北台舒適、中南微熱。下午鋒前雲系抵達，中部以北轉有雨，南部山區亦轉有局部短暫雨的機率；晚起「鋒面」到，雨勢加大，北台氣溫驟降。
吳德榮說，今日各地氣溫落在，北部23降至13度，中部14至27度，南部15至29度，東部14至28度；明(14日)至週二(15日)晨，強冷空氣影響，各地轉冷；「輻射冷卻」加成，明晚、週二晨本島平地最低氣溫下探11度，「乍暖還寒」，注意調適；明下午起「鋒面」逐漸遠離，西半部雨漸停、轉多雲，東半部仍有局部短暫雨。
吳德榮表示，週二白天起至週三（16日）氣溫緩慢回升；週二西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨，週三大台北亦有局部短暫雨的機率。週四(17日)轉東南風，西半部多雲時晴易有霧，東半部偶有局部短暫雨，白天起氣溫回升、日夜溫差大。
週五(18日)鋒前雲系移入，有局部短暫雨，水氣增多，易起霧；週五晚「鋒面」抵達，明顯降雨。週六(19日)強冷空氣南下，天氣轉冷。強度較前波強，但為期末模擬、各國模式皆在調整中，有待後續觀察。（編輯：孫唯容）