廁所出現「一片雲海」！原因曝光 屋主：要騰雲駕霧了嗎
這是修成正果準備升天了嗎？想要看到雲海通常得到高山上並且遇見晴朗的天氣時，才有機會目睹這奇妙的美景，不過日本卻有一名屋主在自家廁所就能看見一片雲海！而真實原因曝光後，屋主覺得既好笑又崩潰，也意外引起網友們熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 10:19:25
這位推特帳號@gum_53是一名插畫家，日前一進廁所時，打開門就發現地板竟然出現一層厚厚的「白色泡沫」，乍看還以為是一片雲海或是積雪，裡面一整個「飄飄然」的感覺，而且地板在門口交界處呈現完美的90度橫切面，還散發出淡淡的香氣，瞬間讓推主覺得有一點美麗但是又非常崩潰！
推主對眼前的景象感到非常困惑，聯繫了管理公司，隔天維護的承包商來檢查才得知原來有其他層住戶在使用廁所清潔劑，沒想到泡沫卻從推主家的水管衝了出來，才意外讓地板出現一層厚厚的「雲海」！而推主也好奇不知樓下的屋主是否也遇到一樣的窘境，但是能找到問題也讓她終於可以安心使用廁所了。
推主將「雲海廁所」的照片分享在推特上後，立刻吸引許多網友笑說：「廁所瞬間變美了」、「原來下雪下到浴室裡」、「看起來好美喔」、「門口的地方好像用刀切過的豆腐一樣，好工整」、「這是一間夢幻般的天空廁所」、「在這裡上廁所有一種騰雲駕霧的感覺」。（編輯：陳珮瑜）