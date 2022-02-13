台灣拉麵店「規矩比日本還多」！老饕狂搖頭：嚇到不敢吃
近年來陸續有不少日本知名拉麵店進駐台灣，吸引不少饕客連夜排隊。不過就有不少網友發現，台灣某些店家竟然演變出連日本在地名店都沒出現過的嚴格且奇葩的規矩，瞬間引爆鄉民熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 10:47:17
日前台北市知名拉麵店貼出數條公告，其中一條雖然提到加麵免費，但若加麵後吃不完，則反倒要加罰1千，消息一出立刻在網路與民間引爆熱議，更有饕客表示有些店家甚至還要自己擦桌子。
就有精通拉麵文化的鄉民在PTT上分享「疫情前我很常在日本吃拉麵，最常去拿過日本第一的『富田沾麵』，老闆並沒有設立太多規矩，僅要求客人不要餐點到後還在滑手機，邊吃還可以邊和老闆聊天，在日本會需要收餐具的店家，通常是老夫妻顧店，人力不足又行動不便，客人體諒才會主動幫忙」。
最後他也感慨的說「真心不懂為什麼在台灣吃拉麵要那麼有壓力，每次看到大家分享，嚇得我都不敢在台灣吃拉麵了」。
不少網友也紛紛留言回應「台灣的拉麵吃的是被虐的情懷，然後說日本拉麵店也都是這種職人態度，一整個問號」、「真的不懂吃個麵還要規矩一堆是什麼鬼」、「台灣過去學的，口味只學到皮，規矩倒是更多毛」、「台灣的拉麵價格都要追過日本當地了」。（編輯：潘毅）