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威力彩狂飆12.5億！命理師點名「4星座、生肖」手氣旺盛

▲威力彩目前已經連續32期槓龜，台彩預估明（14）日開獎頭獎獎金上看12.5億元。（示意圖／NOWnews資料照）
▲威力彩目前已經連續32期槓龜，台彩預估明（14）日開獎頭獎獎金上看12.5億元。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-02-13 12:30:49

威力彩目前已經連續32期槓龜，台彩預估明（14）日開獎頭獎獎金上看12.5億元，對此，星座命理專家小孟老師就點名「4個星座以及4個生肖」手氣旺盛，並細數可以注意到的小細節。

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Top4:魔羯座

水星.金星.火星.冥王星加速進入命宮，且天王星入偏財宮，顯示2月14日5星領路財神降臨，財運一路5連發，建議下注前帶個紅包袋，在紅包裡放500元1張，5個1元.5個10元，總共555元，代表5星齊聚，就能接通宇宙財氣能量，增強中獎機率，說不定會因此中到大獎。

Top3:天秤座：
太陽與土星落在偏財宮，顯示天秤座2月14日能得到太陽的籠罩，財氣旺盛，建議可以在下注前穿上黃色衣服代表太陽，或者吃黃色食物，如：南瓜.玉米.香焦。再前去下注就能得到太陽加持讓財氣噴發。

▲「3生肖」命藏金山銀海，雖然年輕的時候財運沒有太大起色，但中年後越來越有錢。（圖／Shutterstock）
▲星座命理專家小孟老師就點名「4個星座以及4個生肖」手氣旺盛，並細數該注意的細節。（圖／Shutterstock）
Top2:天蠍座
吉星木星與海王星落入到天蠍座的偏財宮，顯示天蠍座能擁有好的財氣，木星為白色、紅色、橙色、棕色和黃色組成
，因此建議天蠍座在下注前可以冥想彩虹，或者列印彩虹圖案的圖紙，帶在身上。如此一來將能吸引強大木星能量灌入我們的磁場，讓我們全身上下充滿強大財氣，增加中獎機率。

Top1:處女座
水星.金星.火星進入處女座的偏財宮，顯示處女座財水能量飛天，有大發橫財之姿，此外水星為水，金星為蛋白色，火星為火，在下注前吃個蛋白，喝杯熱開水，就能啟動水.金.火三星之氣，能快速引進三星財氣注入手氣，說不定下一個億萬富翁就是你。

好運生肖：狗、龍、猴、兔
下注吉時
早上07：00-11：00
下午15：00-17：00
晚上17：00-19：00
財神方位：正北方。（編輯：潘毅）


【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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