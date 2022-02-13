幼教師「擦指甲油」慘遭約談！家長投訴原因曝光 網怒了
許多待過幼教業的老師們，都曾感嘆該行業薪水與付出不成正比。日前又有位幼教師因為「擦指甲油」慘遭園長約談，背後原因曝光也引發眾怒。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 12:54:27｜2022-02-13 12:54:59
原PO在臉書《靠北幼稚園》上分享近期遭遇「我因為塗指甲油被園長約談，理由是該家長認為『老師不應該注重打扮』，會沒心思顧小孩」。
原PO一聽完理由後，不禁困惑「這個美甲是週末跟朋友們去吃海底撈，等待時間做的，充其量也只是一種顏色的光療，我還選擇低調的米膚色，隔天上班的時候孩子們看了就很喜歡，一直來看我的指甲，說很漂亮，結果就被投訴了，指責的媽媽平常還像貴婦一樣光鮮亮麗，怎麼卻要求老師連塗個指甲也要管？」
遭遇曝光後立刻讓不少網友與家長憤怒「老師為何不能用擦指甲油，用漂漂亮亮小朋友也喜歡啊」、「我還支持老師要裝扮，這也是美感之一」、「孩子學校的老師都化妝做指甲，打扮美美的！我看了心情很好」、「說實在⋯老師不修邊幅我更擔心」、「應該是小孩說老師比媽媽漂亮，媽媽不爽投訴的」；另外也有其他幼教老師回應「我也一直不敢塗指甲油，深怕其他同事和主管及家長說話」。（編輯：潘毅）