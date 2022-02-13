生吐司一片80值得嗎？內行曝台人「無感主因」 網友酸爆
台灣前陣子出現生吐司熱潮，不管是造型生吐司還是生吐司專賣店都成為眾人搶買的目標，可一片價格幾乎都要80元以上，就有網友詢問這食物真的符合這樣的定價嗎？發文後引起眾人熱烈回覆，就有老饕認為口味確實比一般吐司美味，只是因為台灣人吃吐司有一個習慣，可能因此對生吐司較無感。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 13:31:19
原PO於PTT上發文，說明近日在網路上看到一家生吐司專賣店，其品項是一片烤過的生吐司，搭上一排五顏六色的特殊沾醬，價格較一般吐司高上許多，即便不買店內處理好的，直接購買一條回家仍是不便宜，於是好奇「有沒有生吐司到底有多好吃的八卦？」
大部分網友認為生吐司的價格是炒作出來的，並沒有符合該有的定價「炒作的，超油，熱量比普通吐司還高，很口渴」、「生就直接吃也好吃，但大部分吐司直接吃都好吃」、「生是新鮮的意思，實際上就吐司」、「味道不錯，但價差我覺得不值得」、「台灣的普普通通，要吃過日本吐司之神才知道有多屌」。
部分人則指出生吐司特別的地方，認為口感確實比普通吐司濕潤鬆軟，奶油味也較香醇濃郁「比較濕潤有口感」、「分不出來的是木舌吧可憐」，而一位老饕則指出台人對生吐司較感冒的原因「分不出來是有可能的因為台灣的吐司本來就加很多油，而生吐司就是生奶油加到極限」。 （編輯：李惠婷）