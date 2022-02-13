韓國推出奇葩可拆式「鼻罩」 專家：怪異但總比沒有好
全球現在還受到新型冠狀病毒病（COVID-19）的影響，民眾全都戴上口罩為了自保也同時保護他人。不過因為戴上口罩對不少人來說有些不便，近日南韓一間廠商就發明一款「可拆式鼻罩」，引起網友熱議！
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 13:28:02
根據外媒報導，南韓這間廠商推出的「鼻罩（Kosk）」，是由韓文的「鼻子（ko）」加上英文「口罩（mask）」組合而成的，概念是讓民眾在享用美食時，仍然可以遮住鼻子將病毒阻隔在鼻腔以外。而這款鼻罩的構造也很奇特，它分成「遮鼻」和「遮口」兩個部分，只要民眾想要用餐，就能將遮口的部分拆下來，而鼻罩就能繼續防疫護。
這樣一盒奇葩的鼻罩售價為10枚入9800韓元（大約新台幣227元），許多網友看了都忍不住吐槽：「好蠢的設計喔」、「病毒不是只有從鼻腔進入，從嘴巴也是一樣吧」、「這跟戴口罩時露出鼻子的人有什麼不同？」、「進階級愚蠢」、「覺得鼻子更塞了」。
不過由於部分研究顯示，新冠病毒最容易透過鼻腔侵入人體危害健康，因此廠商才會突發奇想推出這一款鼻罩，而澳洲迪肯大學流行病學專家凱瑟琳Catherine Bennett則指出，雖然著鼻罩看起來相當怪異，但「有戴總比沒戴好」同時也補充鼻罩也許會產生些微差異，只不過病毒仍可能從民眾的嘴巴進入體內，因此吃完飯後馬上戴回正常口罩還是比較安全，就看民眾願不願意接受囉！（編輯：陳珮瑜）
※【NOWnews 今日新聞
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