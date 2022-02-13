網紅開團淨山活動！將百公斤「歷史文物」丟光　眾人戰爆

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影片中能看到她們帶領眾人前往馬鞍駐在所，沿路邊欣賞風景的同時，邊撿拾道路上所看到的垃圾，最後總計眾人一共撿取130公斤的垃圾，她們相當感動，於上頭搭建豪華大帳篷，烤肉、唱歌渡過歡樂的一晚。
影片曝光後，卻有網友指出她們撿的其實是該地的歷史文物「那堆酒瓶大部分是駐在所的遺跡，是先人在那裡生活的證據，有些喜愛探究早期文化的登山人是會專程去探訪的，霞喀羅、八通關、能高沿路的駐在所都是這樣，大家有默契就是讓這些早年的物品留在原地不去動它」、「淨山值得鼓勵，但缺乏對文化的敏感度，把日治時的遺留物當作垃圾一併丟棄，可說是台灣人對於自身的土地缺乏理解的最佳案例」。
Celine和Cynthia得知消息後於影片下方道歉「關於我們這支影片將山上的酒瓶帶下山回收引發的爭議及討論，我們對於在淨山前不夠了解霞喀羅古道的歷史，做出不尊重當地文化遺跡的行為深感抱歉，未來我們在做任何影片之前會再做好更全方位的準備。針對這件事我們會在做更多瞭解和研究後拍攝一支影片邀請各方專業人士一起探討這個議題，希望屆時能傳達正確資訊讓更多人知道，也歡迎大家到時候再給我們寶貴的意見！」
而霞喀羅國家步道的粉專「霞喀羅生態旅遊」則對此影片的行動初衷表示感動，網友好奇「想知道後來清運下來的酒瓶怎麼了？」，粉專回應「酒瓶都收起來囉～～有紀念性的酒瓶我們沒有送資源回收噢，已經放回比較隱密的地方了。」（編輯：李惠婷）