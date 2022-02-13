花生、芝麻終於分高下？元宵湯圓排行揭曉 鄉民又吵翻了
元宵節除了逛燈會，欣賞造型特殊、閃爍光彩的花燈外，大家也習慣在冬天吃上一碗熱呼呼的湯圓，象徵合家團圓。這項傳統行之多年，雖然近期不少廠商爭相推出創新特殊口味搶市，大家最熱愛的仍以花生及芝麻兩款經典口味為主。到底吃哪款才是王道？「你是芝麻派還是花生派」的熱論，每年從元宵節到冬至都要吵過好幾次，至今還未罷休！《Social Lab社群實驗室》便透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤了最近三個月內「包餡湯圓」話題的網路聲量表現，曝光各式包餡湯圓的Top 10排行榜，最熱門冠軍湯圓口味揭曉！
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-13 17:09:49
適逢元宵佳節，最近幾天氣溫又濕冷頻下雨，讓大家更想來碗滾燙的湯圓暖暖身子。每到冬至及元宵節吃湯圓的時刻，「你是芝麻派還是花生派」的萬年難題，總是一再受到大家熱列討論。
擅長網路口碑觀測與分析資料的《Social Lab社群實驗室》，本週便曝光透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤了最近三個月內「包餡湯圓」話題的網路聲量表現，一舉秀出包餡湯圓的Top 10排行榜，不只揭曉最熱門的冠軍湯圓口味，更讓大家一次看懂，創新口味屬誰最青睞。
「包餡湯圓網友熱議口味Top 10」排行曝光，果然偏甜的「芝麻」及「花生」兩種傳統口味，最受民眾喜愛，雙雙獲得超過兩萬則的壓倒性數字引起熱議。「芝麻」更大勝「花生」3千多則討論，順利奪下冠軍！
而創新口味則以「芋頭」和「抹茶」最受網友青睞，緊追在後。以酸甜滋味風靡甜點界的草莓，也成為難得一見將水果放入湯圓的口味，粉絲從小孩到大人都有，網友評價「草莓味超讚，不會太甜太膩，很刷嘴」，獲得第六名。
而唯一上榜的「鮮肉」鹹湯圓，「加了茼蒿以後超好吃，每年元宵節都會煮」，其實也是不少民眾元宵必吃的過節滋味，也引來死忠粉絲直呼：「鹹湯圓根本邪魔歪道，沒辦法接受！」
去年底因超商與南部燒肉名店聯名合作，受到網友盛讚鹹甜鹹甜的芋泥及地瓜「起司」口味陷料，也因「好好吃，而且口味好特別」的風評，順利擠入榜內。
但提醒民眾，好吃的包餡湯圓可是藏有較高熱量，尤其使用糯米製成，比較容易脹氣、不易消化，要自己多多注意品嚐的份量。知名營養師高敏敏，便曾在粉專上公開每一顆湯圓的熱量、糖量及含鈉量，大家可以參考後再酌量入口喔。