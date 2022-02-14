6大元宵燈會誰是人氣王？戴資穎和史努比爭寵 亮點看這
農曆春節過後，還沒收心的大家，可以順理成章地投入元宵節懷抱，除了每年都要吵的「吃湯圓你是芝麻派還是花生派」，今年最熱門冠軍湯圓口味總算分出勝負。而無厘頭趣味猜燈謎和放天燈也受到不少網友期待，但最受歡迎的還是逛燈會！全台必朝聖的六大熱門縣市燈會曝光，高雄以超炫無人機打造3D虎爺，在炫麗燈光秀中使出空中殺球的戴資穎超帥！無懸念獲得網路聲量第一；屏東燈節則端出史努比和明星陳嘉樺Ella助攻來爭寵，緊追在後；台南「月津港燈節」規模不只更甚以往，還有大名鼎鼎的日本teamLab互動藝術加持，超美超絢麗！趕快收藏這篇口袋名單，把握假日時間去朝聖。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-14 14:51:37
近年來元宵燈會活動在各縣市遍地開花，但到底哪些燈會獲得廣大網友口碑，不去朝聖太可惜？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤最近三個月內「縣市燈會」話題的網路聲量表現，曝光了全台前六大熱門縣市燈會排行。
位在愛河灣與衛武營都會公園雙主場展演的高雄燈會，場地超大又有河面倒影，氣勢盛大超好拍。全臺首次高規格1500台無人機，媲美東奧開幕國際級規模，展演巨大旋轉地球、3D虎爺、悠遊藍鯨及各國愛心國旗，尤其以在炫麗燈光秀中，使出空中殺球絕技的戴資穎，超帥英姿讓人好驚艷！
而愛河旁的新地標流行音樂中心，也為燈會景致增色不少。不少造訪過的民眾大讚「高雄也變得太漂亮」，親子同行則推薦「衛武營區，是小朋友熱門拍照區」，獲得超高好評。
不讓高雄專美於前，屏東燈節與人氣卡通「史努比」合作，吸引粉絲關注「這也太可愛了吧！」、「屏東有史努比！」還邀請親和力十足的大咖鄉親，陳嘉樺Ella入鏡拍攝燈節vlog，讓更多人發現屏東的美，網友直呼「好美的燈節，很適合拍照」、「有國際巨星的加持更美」。
而行之有年的台南月津港燈節，今年不只規模最大，還邀請到日本藝術團隊「teamLab」一同佈展，瑰麗的趣味互動藝術，早在台灣掀起熱潮。當紅樂團「告五人」的表演也廣受討論，「為什麼台南的燈會可以那麼漂亮」、「哇哇，teamLab加上告五人」，討論內容充滿興奮與期待。