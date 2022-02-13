迴轉壽司猛開「為何爭鮮不怕」？1優勢完勝：賺都來不及
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，其中本土連鎖迴轉壽司品牌「爭鮮」因價格相對便宜且高CP值，吸引許多消費者前往光顧。不過，就有網友好奇詢問「爭鮮會討厭藏壽司、壽司郎搶市場嗎？」而引起眾人點出1優勢，直喊「賺都來不及！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 18:45:29｜2022-02-13 18:46:41
原PO於PTT八卦板上指出，以前有段時間台灣人非常喜愛到爭鮮用餐，「各區小店開的那種小小迴轉，雖然也有生意，可是賺最多的還是爭鮮」。但他發現近幾年來迴轉壽司店越開越多，「藏壽司、壽司郎來了之後，雖然價格上比較貴，但是一間又一間的開，我想多少影響爭鮮的市場」，讓他不免好奇「爭鮮會討厭藏壽司、壽司郎搶市場嗎？」
問題一出，就引來鄉民們熱議，「不會吧，爭鮮生意好到不行，賺都來不及了」、「爭鮮吃鮭魚，藏壽司吃鮪魚，各有市場啊」、「不會，鮭魚事件後，我們這邊的爭鮮生意爆好」、「並不會，還帶動他們有理由改裝店面+漲價」。
其中就有行家點出爭鮮在價格上的差異，導致其客群於同業有所不同，甚至被認為CP值頗高，「應該不會吧價格帶又沒重疊」、「消費層級又不同」、「價格的區別讓爭鮮還是沒對手好嗎」、「客群不一樣吧」、「我比較常吃爭鮮，少10元東西又差不多」、「爭鮮比較便宜，而且有活動」、「坦白講爭鮮CP值高多了」、「還沒漲價倒是挺意外」。
但也有網友持不同見解，認為「自從有壽司郎後就不吃爭鮮了」、「我老婆現在都不吃爭鮮，我倒是覺得点爭鮮比較好吃」、「這三間有價格帶差異？明明就差不多」。（編輯：陳雅雲）