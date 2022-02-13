比泡麵還心痛！超市「這區」突漲價嚇哭他：怎變這麼貴了
近期因原物料、貨運費用接連調漲，民生物價紛紛上揚，包括餐飲店家、泡麵、日常用品如衛生紙等，都宣布漲價，讓民眾大喊吃不消！對此，就有網友近日發現超市「某區域」也漲價了，讓人崩潰直喊「這年頭這麼貴了？」
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 20:08:58
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己從健身房出來，準備到附近的超市買點晚餐回家享用，但他震驚坦言「逛到麵包區的時候，那價格有點嚇到我了！說是說大青蔥麵包，但我左看右看，看不出來有特別大個，是我太久沒去外面買東西了嗎？這樣一個55塊也沒啥特別的已經是正常價位了？」
貼文曝光後，就引來不少網友有感而發，「現在西點麵包越賣越貴」、「以前35現在都45了QQ」、「一年前有次想吃蛋黃酥跑去麵包店，看一圈真的好恐怖，還是吃便當正餐好了，比泡麵漲價還崩潰」、「小時候大概15，現在大概都要30上下，55真的有點誇張」；但也有內行分享，「全聯一個麵包30我覺得滿好吃，如果7點以後打八折，24元，給你參考」、「以前夜市連鎖三個55，現在不知道」。
據了解，受到國際原物料與運輸成本皆持續增加，許多店家咬牙苦撐，仍因抵擋不住成本攀升而宣布調漲，最近除了泡麵、衛生紙等民生用品外，部分麵包業者也透露麵粉、進口奶油等價格漲幅可觀，直喊真的吃不消。（編輯：陳雅雲）