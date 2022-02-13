台灣最有實力YouTuber？網喊「他」根本先驅：沒人能模仿
近年來YouTuber如雨後春筍般冒出，影片類型也越來越多元，包括電玩、美妝、開箱、美食等，讓YouTuber圈競爭越趨激烈。不過，就有網友分享一位台灣相當有實力的YouTuber，而引起粉絲稱讚是「台灣YT界先驅！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 21:43:22
有網友於PTT八卦板上分享，表示YouTuber「HowHow」曾被人嫌棄過氣、難笑，但他最近觀察其頻道，發現不少影片還是擁有超過50萬觀看次數，「偶爾破100萬觀看，就算降也有20、30萬」，讓他好奇詢問「HowHow還能一直維持穩定觀看次數最大原因為何？有沒有八卦？」
問題一曝光，隨即引來粉絲們留言，「最近覺得Howhow的影片都蠻有創意的」、「我還是笑得出來啊！我看了想笑就會繼續看」、「How很讚ㄚ，影片不知不覺都看得完」、「就真的廢到有梗XDDDDD」。
甚至有粉絲點破原因，坦言「真的有實力啊，內容有料常常有佳作，影片剪輯也有水準」、「沒為了業配整個風格都走鐘就很值得鼓勵了」、「業配腳本有鑒別度吧？廢到笑風格僅此一家」、「他的影片路線風格沒人能模仿，也不是那種被受限單一市場的開箱旅遊的老梗片」、「可以把業配當梗，他是第一人」、「台灣YT業配風氣先驅，如果沒有how，台灣業配一樣硬」。
不過，仍有鄉民持不同意見，認為「跟全盛時期相比降不少了吧？笑點總是會老」、「我還真的沒看過，但是身邊很多朋友都有看」、「之前發現他幾乎都是業配影片，就沒看，現在不知道怎麼樣」。（編輯：陳雅雲）