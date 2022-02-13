台灣NO.1拉麵要漲價！客卻笑了「一定支持」 神理由曝光
已經多次獲得全台拉麵第一名殊榮的人氣名店「鬼金棒」，其最知名特色在於可依照個人喜好調整麻辣程度，深受不少老饕喜愛，門口總是出現大排長龍的景象。不過，鬼金棒今（13）日晚間宣布將調整價格，最晚於四月進行一次調漲。但消息一出後，老顧客們反而表達支持，甚至開心點出原因。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 22:30:00
鬼金棒今日晚間於官方粉絲團上公告，表示「由於一月份仔細計算所有人事，食材，光熱水電，勞健保、薪資也漲，二代健保房東的等等也漲，總之萬物齊漲，我們也要調整價格一下，八年來我們一直一樣價格，如今所有成本都大幅上漲的時代，我們必須調整價格，請多見諒」。鬼金棒指出，最晚將於四月進行一次調漲，詳細日子會於日後公布。
貼文曝光後，不少老饕反而不抱怨，力挺直喊「漲啊，漲了照吃」、「可以漲，以前日本工程師來台都指定要吃台灣的鬼金棒，漲得理直氣壯」、「可以，跟風仔不要來」、「每次回台北都吃，漲價一樣用小朋友教訓你」。
甚至有常客反而相當開心，認為「希望漲價後人少點！（疑？」、「漲到沒人排隊我都支持」、「抵制鬼金棒了啦，大家都不要去吃！這樣我就不用排隊了」、「漲價人變少，我覺得可以，不然每次等超久欸，群眾心理很難抓，不小心排錯會等到天荒地老欸」。（編輯：陳雅雲）