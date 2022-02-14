全台有雨！氣溫驟降　中部以北低溫觸13度

中央氣象局表示，昨日晚間至今（14）日清晨，受鋒面影響，中部以北、東北部地區及金門、馬祖有陣雨並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨，白天之後鋒面通過，雨勢將逐漸趨緩，降雨愈晚愈少。另因東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地天氣明顯轉涼，低溫中部以北及東北部僅約13、14度，其他地區15至18度。
編輯中心／綜合報導
2022-02-14 06:25:31
氣象局指出，今日北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為局部短暫陣雨後多雲；氣溫部分，中部以北及東北部低溫僅約13、14度，其他地區15至18度。高溫方面，北部及東北部約16、17度，中部及東部17至19度，東南部及南部約21、22度；此外，3500公尺以上的高山若水氣與低溫配合得宜，則有降雪的機會。
而在本週天氣，氣象局稱將會成三段式變化，今起天氣明顯轉涼；週二至週四，北部、東部多雲短暫雨，中南部、澎湖天晴、山區偶雨，清晨易有霧；離島金門馬祖週二週三天晴、週四轉雨；週五至週日華南雲雨區東移、冷空氣南下、天氣再變，各地也會轉為降雨型態，並在週六起明顯轉涼。
氣象局提醒，冬盡初春，天氣變換非常快速，驟冷還暖請多注意保暖，外出活動也請預先看好天氣、備好雨具。（編輯：林莞茜）