車牌為何不用「ㄅㄆㄇ」？內行抖理由　這號碼沒半台車用

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貼文一出，網友紛紛回應「有些諧音也未免太不雅......」、「人家需要電話問你車牌的時候ㄔㄘㄥㄣ這種很容易搞混」、「你是不是忘記考慮國際通用性的問題....外國人也要看啊」、「如果你的車牌是ㄏㄏㄏ-5987你會開心嗎？」、「ㄊㄇㄉ-9487是不是尷尬？」、「一堆人發音都亂七八糟，ㄥㄣㄓㄕ亂發音一通，溝通更困難」、「等開放4再說吧，連4都不開放了！」
事實上，根據公路總局2012年12月開始推出的新型汽機車號牌，以格式來說就是前三碼為英文，後四碼為數字，而編碼原則分為兩種，第一種為組成，前面英文去除和數字相似的英文字母「I」和「O」，而諧音為死的「4」也不會在其中；第二類則是去除諧音、不適用縮寫的英文代號，這都是汲取自民眾以及民意代表的建議。
過去公路總局就宣布，包括影射特定團體、組織或疾病、不吉利解釋之諧音的英文縮寫，都不會出現在汽機車車牌上，包括AGG（不雅諧音）、AGY（不雅諧音）、ANT（螞蟻）、APE（猴子）、BPH（良性攝護腺肥大症）、BRA（女性內衣）、END（結束）、ERR（錯誤）、LAY（躺下）、LGG（不雅諧音）、MAD（瘋了）、MKT（民國黨）、NTJ（伊斯蘭聖戰主義組織）、NTR（戴綠帽子）。（編輯：張嘉哲）