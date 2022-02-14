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車牌為何不用「ㄅㄆㄇ」？內行抖理由　這號碼沒半台車用

▲台灣不論是汽車還是機車都非常多，往往尖峰時段在路上都能看見許多車潮。（圖／shutterstock）
▲台灣不論是汽車還是機車都非常多，往往尖峰時段在路上都能看見許多車潮。（圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-02-14 06:51:51

台灣不論是汽車還是機車都非常多，往往尖峰時段在路上都能看見許多車潮，而路上每台車的車牌號碼也都有所不同，但你是否好奇，在台灣為何沒有以「ㄅㄆㄇ」為字首做成的車牌號碼？近日，就有網友探討其原因，沒想到似乎還真煞有其事，引發迴響。

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原PO在PTT貼文指出「注音不是台灣獨有的東西嗎？為什麼不套用在車牌上面啊？組合排列還比英文來得多，也不會跟數字重複，也能彰顯台灣的特色，有人知道原因嗎？」

▲機車。（圖/張嘉哲攝）
▲網友不解為何台灣汽機車的車牌都是以英文與數字組成，而不用台灣獨有的注音來製作。（示意圖/張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「有些諧音也未免太不雅......」、「人家需要電話問你車牌的時候ㄔㄘㄥㄣ這種很容易搞混」、「你是不是忘記考慮國際通用性的問題....外國人也要看啊」、「如果你的車牌是ㄏㄏㄏ-5987你會開心嗎？」、「ㄊㄇㄉ-9487是不是尷尬？」、「一堆人發音都亂七八糟，ㄥㄣㄓㄕ亂發音一通，溝通更困難」、「等開放4再說吧，連4都不開放了！

事實上，根據公路總局2012年12月開始推出的新型汽機車號牌，以格式來說就是前三碼為英文，後四碼為數字，而編碼原則分為兩種，第一種為組成，前面英文去除和數字相似的英文字母「I」和「O」，而諧音為死的「4」也不會在其中第二類則是去除諧音、不適用縮寫的英文代號，這都是汲取自民眾以及民意代表的建議。

過去公路總局就宣布，包括影射特定團體、組織或疾病、不吉利解釋之諧音的英文縮寫，都不會出現在汽機車車牌上，包括AGG（不雅諧音）、AGY（不雅諧音）、ANT（螞蟻）、APE（猴子）、BPH（良性攝護腺肥大症）、BRA（女性內衣）、END（結束）、ERR（錯誤）、LAY（躺下）、LGG（不雅諧音）、MAD（瘋了）、MKT（民國黨）、NTJ（伊斯蘭聖戰主義組織）、NTR（戴綠帽子）。（編輯：張嘉哲）

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