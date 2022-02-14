YouTuber老高觀看播放量「破10億次」！3年驚人收入曝光
YouTuber《老高與小茉》在短短3年內擁有400萬訂閱者，總觀看次數達10億多次，老高曾透露自己多月收入可以買下5頭神戶和牛，這也引起另一位YouTuber郭煒的好奇，因此郭煒粗略算了一下，發現老高的月收入差不多是60萬人民幣，也就是新台幣300萬元。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 06:56:10
那麼老高在三年內靠YouTube頻道總共帶來多少收入呢？郭煒也表示，他按照網路上查詢的資料來算，每1000個YouTube觀看量，約有2美元的收入，也就是說，老高10億次的播放量，至少為老高帶來200萬美元（約新台幣5600萬元）的收入。
而郭煒也找到一名與老高粉絲數較相近的一名YouTuber來比較，而這位YouTuber叫Graham Stephan，雖然Graham Stephan的影片總播放量只有老高的三分之一，但他曾透露，自己的總收入高達500萬美元，大約是新台幣1.4億元。
不過與老高相比，Graham的影片並不長，播放量也沒這麼高，因此郭煒認為「老高的收入只能比他（Graham Stephan）高，不會比他少」，郭煒表示，他估算老高在YouTube上3年獲得的總收入應該是1000萬美元（約新台幣2.8億元）左右，也讓他直呼「是個相當不可以思議的數字」。
事實上，老高現年41歲，出生於中國大連市，畢業於大連理工大學，在2004年移居日本，認識了日籍華裔老婆小茉，倆人於2009年結婚，並在2008年5月開始經營頻道；並以睡前故事的方式，講述關於生命起源、未來預言、大洪水、幽浮（UFO）等都市傳說與世界趣聞等內容。
有趣的是，老高並不是一位全職YouTuber，他同時也是一名資深軟體工程師，也讓郭煒讚嘆「不得不讚嘆老高的賺錢能力」，那麼老高真正的收入究竟為何？借老高每次在影片後總會說的一句話，「關於這個問題，以後再請老高專門做一集影片為大家講解」。（編輯：郭佩蓉）