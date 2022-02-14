炎上愛莉莎莎超狂！「神秘嘉賓」現身 世紀大和解上演了
知名YouTuber愛莉莎莎先前因為失言風波不斷，讓薩泰爾娛樂相中其「炎上」潛力，為此特別舉辦「炎上愛莉莎莎」專場，邀集各大YouTuber夥伴一同砲火全開，活動於13日晚上圓滿落幕，而薩泰爾娛樂也在活動結束後，於臉書曬出豪華陣容合照，沒想到照片中一人，讓網友為之震驚，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 08:16:45
愛莉莎莎過去曾因表示「萬華是毒窟」、「救護車聲音非常吵」等等話語，也自爆一週要花費8萬8千元，讓不少人感到相當不解，甚至拍攝「喝橄欖油排膽結石」的自然療法，遭到台大兒科醫師YouTuber「蒼藍鴿」質疑缺乏科學根據打臉，種種爭議讓她成為「炎上專場」的主角之一。
13日晚間，在台北流行音樂中心4千人的見證之下，來賓包括廚神佛德、阿滴、大蛇丸、酸酸、JIM、賀瓏、德仔、王彩樺、喬瑟夫等人，各個砲火全開，毒攻愛莉莎莎的缺點以及失言風波，讓愛莉莎莎在一旁聽的一愣一愣的。
活動結束後，薩泰爾娛樂也在臉書分享大合照，卻有眼尖網友驚見沒有在卡司名單上，且過去與愛莉莎莎因為「肝膽排石法」槓上的台大醫師「蒼藍鴿」，不少網友表示「哇，原來有神秘嘉賓，而且還是蒼藍鴿，太強了」、「怎麼有蒼藍鴿！這是世紀大和解的場子欸」、「太驚人了！竟然有蒼藍鴿，付費版的買起來看了啦」、「在現場，蒼藍鴿真的沒想到.....出場全部人叫瘋」、「真的很精彩，蒼藍鴿走出來時，全部人叫超久」。（編輯：張嘉哲）