日式餐廳都超貴？老饕瘋喊「2間」200元吃到爽：CP值超高
萬物皆漲，唯獨薪水不漲，民眾苦嘆生活不易，因此無論是自煮還是外食，許多人都追求高CP值，對此，就有網友表示，「福勝亭炸豬排一份不到200元，CP值是不是超高」，貼文一出，也有內行抖出另外一間「定食8」，直呼一樣划算。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 08:53:45
該名網友在PTT以「福勝亭CP值是不是超高？」為題發文，表示福勝亭的炸豬排一份不到200元，白飯、湯和高麗菜絲都能免費續，「很適合單身肥宅的我，而且他的白飯很好吃」，因此也讓他不禁在文末直呼「福勝亭CP值是不是超高」？
貼文一出，掀起熱議，「是，炸豬排CP值第一名良心店」、「可以了，200這樣很難找了」、「飯、菜、湯吃爆喝爆」、「折價券時CP真的高，本體是飯跟味噌湯」、「吃腰內才內行」、「高中時期犒賞自己的大餐」、「學生時期爆吃的好去處，可以一直吃白飯加香鬆XD」、「腰內肉真的不錯，白飯也不馬虎」、「點咖哩豬排或雞排，加炸豆腐，可以吃的很滿足，在台北也才250左右」、「高麗菜絲加爆真的不錯」。
其中，還有不少網友點出另一家餐廳「定食8」，表示定時8與福勝亭一樣CP值超高，花200元就能吃到爽，品項也相當美味，「對。定食8也可以」、「定食八也是阿」、「定食8比較好吃」、「定食八比較好吃一點」、「定食8屌虐」、「湯品我覺得比定8好」。
但也有網友認為，「超低吧，高麗菜值多少錢」、「白飯配高麗菜絲很讚，沒了」、「你是能吃幾碗飯？」、「豬排我覺得不行，厚切超難吃很柴」、「豬排有時候很乾，吃粗飽的」、「飯真的好吃，其他普普」。（編輯：郭佩蓉）