夏慕尼鐵板燒藏「神規則」！師傅抖內幕認了：不知道太虧
鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點選一道主菜，主廚就會現場料理，馬上就能享用美食，深受不少老饕喜愛，而談及台灣鐵板燒，除了平價的大埔鐵板燒以外，集團式的「夏慕尼」也經常是老饕推薦榜上有名的高級鐵板燒。近日，就有網友分享自己去吃夏慕尼時，意外發現「隱藏神規則」，引發不少熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 08:40:08
原PO在「Dcard」貼文指出「這幾天跟幾個朋友去夏慕尼聚餐慶生，我大概已經有五年沒有去吃，對於之前印象就是服務滿分，但食材跟烹調的口味覺得還好，但這次去吃真的改觀，每道菜都很精緻扎實，吃完一整個套餐飽足感真的十足，重點是發現指定主廚還有打9折，而且主廚也會另外加贈驚喜的小禮物，簡直是大大大滿足，CP值超高的鐵板燒」。
貼文一出，網友紛紛回應「......原來指定主持有打9折嗎？」、「已筆記主廚大名及指定主廚有打9折這事，好細緻的分享」、「感謝告知，下次去也記一下主廚的名字哈哈」、「原來指定主廚可以打折？太驚人的秘密了吧」、「會不會這篇出來之後，夏慕尼更難訂位了XD」、「九折的話超划算欸，以前都不知道」。
而也有夏慕尼鐵板師傅看到文章回應透露「覺得好不好吃主要還是要看師傅功力，跟哪間店無關，指定師傅有沒有打折我不清楚，但指定師傅絕對有額外招待餐點，例如牛肉捲這種的，我自己看到妹子還會多招待XD因為如果頻繁被指定，師傅也會有獎金可以領，雖然不多，但被客人指定的心情大於獎金的喜悅，大家再多多鼓勵鐵板燒師傅囉！」（編輯：張嘉哲）