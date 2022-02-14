啥零食從小到大吃不膩？網推「3款」不敗經典：狂吃30年
許多人有吃零食的習慣，有些口味更是從小到大都回味無窮，不停回購，就有網友詢問眾人心目中最不敗的經典零食是哪一款，該文引起眾人熱烈迴響，經整理得知孔雀系列的餅乾、義美小泡芙及可樂果為老饕榜上的前三名。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 10:14:38｜2022-02-14 10:34:07
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，詢問目前在全聯買得到的零食中，什麼是眾人能從小吃到大，到現在仍時不時會購入的品項，「全聯有什麼零食，是你從小吃到大口，吃不膩？想知道」。
整理眾多網友的留言後，榜上前三名包含孔雀系列的香酥脆和餅乾、義美小泡芙及可樂果「可樂果、孔雀香酥脆、孔雀餅乾＋牛奶」、「孔雀餅乾、小瓜呆脆笛酥、孔雀香酥脆」、「孔雀香酥脆香魚口味」、「義美小泡芙，一直都很愛它」、「小泡芙、可樂果」、「可樂果三不五時可以吃一下」、「孔雀餅乾沾牛奶吃、可樂果用竹筷子夾」、「義美小泡芙從小吃到大」。
其他經典零食也不停被點名「營養口糧，便宜又好吃，尤其是改良版的小骨頭，不知不覺會吃完ㄧ包」、「北海鱈魚香絲」、「最愛蚵仔煎」、「義美巧克力脆片」、「真魷味吃30年還沒膩」、「五香乖乖，以前有附玩具，手拿玩具時吃起來更香」、「蚵仔煎、卡迪那」。 （編輯：李惠婷）