iPhone「這神機」便宜兩倍！果粉全買爆：有錢人也拿
Apple公司出產的手機「iPhone系列」至今累積大票死忠果粉，每年上新品都會造成搶購潮，就有網友好奇，果粉會怎麼看待裡頭價格相對親民的iPhone SE，發文詢問後獲得網友高度關注，不少果粉仍大讚「我朋友是有錢還是喜歡SE，因為她手小」，還有人點出關鍵：「SE很好啊，指紋辨識欸！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 10:23:41
該名網友昨（13）日在PTT貼文，他以「買iPhone SE會被果粉看不起嗎」為題，表示SE其實就是平價低規版iPhone，非常適合有金錢考量的小資族購入，不過也好奇，SE在忠實果粉的眼內評價是如何？「有沒有八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「SE2便宜好用，等SE3出又能無痛換機」、「SE1，一代神機」、「拿個大手機搞爛自己手幹嘛，SE方便」、「SE1出完停了好幾年，我都有點慌了」、「我朋友是有錢還是喜歡SE，因為她手小」。
不過，許多果粉都點出選擇SE的關鍵，「我就是要有home鍵啦，沒home鍵我就是不想用」、「Home鍵守護者，我朋友還在用iPhone 4s」、「二手SE(2020)有TouchID，CP值破天高」、「SE二代有home鍵就贏了好嗎」、「有指紋辨識就贏了」、「不會啊，有些還是Home鍵基本教義派，自己知道為何而用就好」、「SE2好用，對了，戴口罩我都指紋辨識，真爽」、「SE很好啊，指紋辨識欸」、「不會，現在唯一指紋解鎖的選擇」、「Home鍵唯一信仰」。（編輯：賴禹妡）