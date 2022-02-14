面試完先別走？內行多問「一題」看出雷缺 資優生都愛用
求職的時候，人人都知曉除了履歷要漂亮之外，面試更是錄取工作重要的環節之一，而往往在面試時總是會被主管過於主觀的美化公司，導致有許多人入職後才發現公司的「暗黑面」，像是面試時間過短等等這類都有大概率會是雷缺。而近日，就有網友討論「面試問什麼可以問出這工作好壞？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 10:17:01
原PO在「Dcard」貼文指出「每次面試完，面試官都會講有什麼問題要問，這時候該問一些問題才會知道工作的好壞！像是部門同事的平均年紀、有沒有女生（因為通常有女生不會太操）、還有詢問要不要接觸客戶、導師會是怎樣的同事，然後屆時看看面試官的反應是如何來判斷，如果脾氣太差那肯定也不會好到哪，我之前就解釋我挑研究所指導教授的方式，對方就覺得我很投機.....」。
貼文一出，網友紛紛回應「導師是誰真的要問，我的導師就超鬧」、「問工作流程，mentor（導師）制度，判斷工作方式是不是有制度還是土法煉鋼，也可以判斷之後會不會很塞常加班」、「問部門人數，一般是你那組的人數，可以根據這個組成立時間判斷是人員流失還是剛建立，判斷之後操不操」、「我之前試過直接問工作氛圍，部門人數以及同時run的case數」、「好的mentor大概比你中樂透還難找，我也是進公司後發現mentor完全不行」。
另外，也有不少頂大學生分享面試技巧「問這個地方學長的年資，理由就是你覺得跟有年資經歷的人學會快很多！ 展現你的積極度，又可以知道大家是不是待得下去… 如果年資都三年以下，很多都是雷，都待不久」、「問公司同事的年資是真的有效，但主管是說都被一線廠吸走了，我是不相信只是這個原因整個team會被吸走」、「了解開缺原因，同事的平均年資，很受用」。（編輯：張嘉哲）