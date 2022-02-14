泡麵、衛生紙又輸了！「它」漲價眾狂讚黑馬：其實蠻聰明
民生物價不斷上揚，從去年泡麵廠商開出第一槍之後，各大餐廳業者也陸續喊漲；而衛生紙日前也傳出即將漲價的消息，就連小吃店的炒飯、麵店等等也都凍未條跟著漲價。近日，就有網友討論「麥當勞是不是意外變成平價美食？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 10:38:26
原PO在PTT貼文指出「現在很多東西都漲價了，麥當勞真的不得不說平價又衛生......食安問題不談還有發票可領，套餐推出優惠券只賣你一百元，每次假日我家這邊的麥當勞就一整排人，大的小的老的都愛吃，加上現在又推出優惠券，什麼時候麥當勞變成平價美食啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「1+1點兩套真的屌贏早餐店」、「真的！不知道吃什麼的時候第一選擇」、「其實麥當勞真的蠻聰明，他們也有漲價，但也會推出優惠券回饋客人......反觀那些民生用品」、「現在隨便吃都跟套餐價差不多，麥當勞真的突然變很便宜」、「1+1配點點卡...海虐早午餐店」、「唯一漲價我不嘴的，有優惠券給推」。
事實上，麥當勞從去年底漲價之後，就推出一系列超值優惠券來回饋顧客，如今時隔兩個月，麥當勞在過完年開工後，從2月9日到3月22日再度推出優惠券，包括單點雞塊+1元多一件、冰炫風+1元多一件，以及多個套餐只要百元鈔票就能吃到，麥當勞雖然去年價格微調，但反向再操作，讓不少人認為是漲價潮中的小確幸！（編輯：張嘉哲）