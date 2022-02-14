寧夏夜市吃哪攤才專業？在地人全推「兩神物」：內行才知
寧夏夜市曾獲得「最好逛夜市」的封號，也吸引許多觀光客造訪，近日就有網友好奇在地人都吃什麼寧夏夜市美食？貼文發問後立即引起熱議，不少內行人大推麻糬冰及土魠魚羹：「麻糬冰是寧夏的特色吧」、「土魠魚羹＋滷肉飯，無敵，信我一把」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 10:47:30
該名網友昨（13）日在PTT發文，他以「寧夏夜市有什麼好吃的，台北人進來」為題，表示之前一直想去寧夏夜市，今天特地安排時間來逛，想知道在地人都吃什麼，「寧夏有什麼必吃的東西嗎？我很好奇！」
貼文一出，網友紛紛留言，「知高飯好吃」、「走到底的鍋貼店，好吃」、「黃金咖喱飯必吃」、「中間的鍋燒烏龍麵讚」、「認真回，豬肝湯」、「蚵仔煎還有米其林的蛋黃芋餅」、「雞翅包油飯，蠻特別的」、「林記臭豆腐，超級好吃」、「我不吃芋頭的，但芋餅真的好吃」、「他鹹酥雞的燒烤很好吃，內行才會點」、「都太弱了，選知高飯跟感恩東山鴨頭，還有蝦仁蛋包湯才是懂吃的」。
另外，大多人都大推「麻糬冰」及「土魠魚羹」，「麻糬冰啊，竟然沒人推」、「麻糬冰好吃」、「麻糬冰是寧夏的特色吧」、「豬肚湯、麻糬冰、蛤蜊湯、蚵仔煎」、「賴家蚵仔煎、麻糬冰」、「芋餅不錯，麻糬冰也可以」、「土魠魚羹＋滷肉飯，無敵，信我一把」、「土魠魚羹，還有斜對面的東山鴨頭」、「土魠魚羹不錯」、「土魠魚羹吃完就可以走了」。（編輯：賴禹妡）