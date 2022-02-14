手機沒電「按這鍵」就能救！官方曝3招延iPhone電池壽命
iPhone系列多年來已累積許多死忠鐵粉，每年蘋果公司推出新的一代iPhone，都會有果粉掏荷包支持，那麼該如何使用iPhone才能延長電池壽命呢？其實蘋果公司在官網已給出一系列建議，用戶們可參考辦法來提高手機存活率。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 11:56:11
首先，官方建議，盡量別將手機裝置暴露在溫度高於35度的環境中，因為這會永遠損害電池的蓄電量，裝置最佳使用溫度環境落在16度到22度之間，另外，若讓手機在高溫環境內充電，也有可能會讓電池受損，可以在充電時拆除會讓裝置發燙的保護殼，避免影響電池蓄電量。
官網也指出，用戶也要記得把軟體更新到最新的版本，因為軟體通常推出新版本，都會增進節能技術；若需要長時間存放手機，電量也要盡量維持在50％以上，不要完全將電量耗盡，因為這樣會損害電池蓄電量，導致縮短續航力，存放環境也應低於32度。
最後，官網提醒，關於電池續航力，用戶可以檢視電池用量資訊後，關閉「背景App重新整理」、「定位服務」等功能，藉此減低電量害損，也可以在電量不足時開啟低耗電模式，維持電量保存。（編輯：賴禹妡）